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Під Києвом СБУ блокувала постачання екстремістської літератури з РФ (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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25 січня, 15:23
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Збувалася література через Мережу анонімних веб-ресурсів
Правоохоронці провели обшуки у друкарні
Правоохоронці провели обшуки у друкарні / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандистів, які розповсюджували екстремістську літературу. До організації причетні – мешканець Київщини, власник книгарні та два його бізнес-партнери.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

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"У межах захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та протидії гібридній агресії РФ, Служба безпеки України заблокувала масштабний канал розповсюдження забороненої в Україні екстремістської літератури", – йдеться у повідомленні.

Майже рік приховано доставляли з РФ літературу, спрямовану на пропаганду культу насильства, расової та національної нетерпимості та дискримінації.

Зловмисники працювали більше року
Зловмисники працювали більше року / Фото: СБУ

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Організатори замовляли книги з РФ через інтернет та приховано доставляли їх до України.

Друкарня була у Білій церкві
Друкарня була у Білій церкві / Фото: СБУ

Частина літератури виготовлялась у підпільній друкарні – у приміщенні книгарні біля Білої Церкви.

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Що вилучили

Під час обшуків, проведених у приватних будинках правопорушників, правоохоронці виявили та вилучили:

  • близько 40 екземплярів заборонених книг;
  • комп'ютери на місці злочину;
  • фінансові документи, що підтверджують факти збуту літератури.

Зловмисникам мають оголосити про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) та ст. 300 (ввезення, виготовлення чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості) Кримінального кодексу України.

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