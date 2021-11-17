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Під Києвом СБУ "накрила" копів-наркоторговців: одного нагородив Янукович

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 15:31
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Щомісяця поліцейські "заробляли" до 30 тисяч доларів
СБУ затримала поліцейських, які займалися наркотиками Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ затримала поліцейських, які займалися наркотиками Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області Служба безпеки України викрила колишніх правоохоронців, які торгували оптовими партіями наркотиків. Один із зловмисників удостоєний почесної грамоти "За заслуги", підписаної особисто Віктором Януковичем.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

За інформацією СБУ, зловмисники збували наркотичні засоби на території Київського регіону протягом кількох років, у тому числі перебуваючи на посадах у правоохоронному органі, який протидіє наркозлочинності.

Після звільнення у 2020 вони "зосередилися" на оптовому збуті кокаїну та метадону. Щомісяця "заробляли до 30 тисяч доларів.

"Клієнтів" знаходили через особисті контакти у кримінальному світі. Розрахунки здійснювали у готівці при передачі "товару".

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Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України одразу після збуту ними чергової партії наркотичних речовин.

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У ході проведених обшуків за адресами мешкання наркоділків правоохоронці виявили:

  • наркотичні речовини та ваги для їх зважування;

  • мобільні телефони та сім-картки з доказами протиправної діяльності;

  • спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів та несанкціонованого проникнення в них;

  • підроблені службові посвідчення;

  • вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Зараз вирішується питання про оголошення підозр іншим особам.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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