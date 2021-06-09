Під Києвом подружжя відкрило свою мережу борделів (відео)

Повії половину заробітку віддавали сутенерам, а ті щодоби заробляли близько 30 тисяч гривень

На Київщині правоохоронці викрили сутенерів. Фото: скрін

У Київській області правоохоронці викрили подружжя сутенерів, які відкрили свою мережу борделів.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Як відомо, 31-річна мешканка Борисполя і її 20-річний співмешканець – відкрили мережу борделів, де працювали близько 15 жінок – віком від 18 до 30 років, у тому числі іноземки.

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За кожну годину інтимних послуг жінки отримували 3000 гривень, а половину заробітку вони віддавали сутенерам. Щодоби ті заробляли близько 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали співробітника Служби безпеки України, якого підозрюють у сутенерстві та "кришуванні" путан. Крім того, він забезпечував дівчат рекламою на сайтах знайомств, за що також отримував "винагороду".

Нагадаємо, в центрі Луцька викрили бордель, "замаскований" під салон еротичного масажу.

Крім того, в Вінниці "накрили" банду сутенерів, які вербували неповнолітніх.