Під Києвом вбиту жінку знайшли "складеною" у валізу

За оцінками експерта, загиблу було вбито приблизно тиждень тому

Під Києвом у валізі знайшли вбиту жінку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом знайшли валізу з частинами тіла жінки. Сталося це в Обухівському районі. Попередньо встановлено, що вбивство відбулося тиждень тому.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела.

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За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження

"Валізу з частинами тіла жінки знайшли в каналі в Обухівському районі. За попередньою оцінкою експерта, загиблу було вбито близько семи днів тому. Особу загиблої та обставини її смерті зараз встановлює слідство", – повідомив співрозмовник.

У Києві сталося жорстоке вбивство жінки з дитиною

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві родичів та підпалі квартири.

Інформація про надзвичайну подію надійшла столичним правоохоронцям 3 червня. Це сталося на вулиці Маяковського. Правоохоронці встановили, що напередодні між родичами виник конфлікт та згодом бійка. У результаті загинула жінка з дитиною, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

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Після вбивства чоловік підпалив квартиру, щоб приховати докази. Зловмисник намагався втекти, однак був затриманий.

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