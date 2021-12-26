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Під Києвом у жахливу ДТП із пожежею потрапила сім'я з дітьми – усі у лікарні (фото, відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 17:33
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На трасі Київ – Чернігів зіткнулися авто, постраждали двоє дітей та двоє дорослих – тепер поліція з'ясовує деталі інциденту
У Київській області в ДТП потрапила ціла сім'я
У Київській області в ДТП потрапила ціла сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварському районі в ДТП потрапила іномарка BMW X5 та легковик ВАЗ-2115. Після зіткнення ВАЗ загорівся, постраждали чотири особи.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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Фото: Київ оперативний

Аварія сталася 26 грудня близько 14:00 на трасі Київ – Чернігів поблизу села Скибин.

Фото: dtp.kiev.ua

За попередніми даними, зіткнулися ВАЗ-2115 під керуванням 32-річного водія та BMW X5, який їхав попереду. Внаслідок ДТП ВАЗ спалахнув. Як пише dtp.kiev.ua, після удару пасажирку затисло в авто.

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Постраждали 32-річний водій та його дружина і двоє неповнолітніх дітей, 7 та 9 років. Їх доправили до лікарні для надання допомоги.

Найчастіші причини ДТП в Україні

  1. Порушення правил маневрування.
  2. Перевищення безпечної швидкості.
  3. Недотримання дистанції.
  4. Порушення правил проїзду перехресть.
  5. Керування транспортом у стані сп'яніння.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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