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Под Киевом в жуткое ДТП с пожаром попала семья с детьми – все в больнице (фото, видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 17:33
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На трассе Киев – Чернигов столкнулись авто, пострадали двое детей и двое взрослых – сейчас полиция выясняет детали инцидента
В Киевской области в ДТП попала целая семья
В Киевской области в ДТП попала целая семья / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварском районе в ДТП попала иномарка BMW X5 и легковушка ВАЗ-2115. После столкновения ВАЗ, пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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Фото: Киев оперативный

Авария произошла 26 декабря около 14:00 на трассе Киев – Чернигов вблизи села Скибин.

Фото: dtp.kiev.ua

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и BMW X5, который ехал впереди. В результате ДТП ВАЗ загорелся. Как пишет dtp.kiev.ua, после удара пассажирку зажало в авто.

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Пострадали 32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7-ти и 9-ти лет. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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