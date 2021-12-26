Под Киевом в жуткое ДТП с пожаром попала семья с детьми – все в больнице (фото, видео)

На трассе Киев – Чернигов столкнулись авто, пострадали двое детей и двое взрослых – сейчас полиция выясняет детали инцидента

В Киевской области в ДТП попала целая семья / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварском районе в ДТП попала иномарка BMW X5 и легковушка ВАЗ-2115. После столкновения ВАЗ, пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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Фото: Киев оперативный

Авария произошла 26 декабря около 14:00 на трассе Киев – Чернигов вблизи села Скибин.

Фото: dtp.kiev.ua

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и BMW X5, который ехал впереди. В результате ДТП ВАЗ загорелся. Как пишет dtp.kiev.ua, после удара пассажирку зажало в авто.

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Пострадали 32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7-ти и 9-ти лет. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Самые частые причины ДТП в Украине

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, названы основные виды ДТП: