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Під Києвом у страшній ДТП загинув підліток, а водія затиснуло в авто (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 15:00
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За допомогою спеціальної техніки чоловіка деблокували працівники ДСНС
На Київщині в ДТП загинув підліток. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині в ДТП загинув підліток. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 26 грудня біля села Вербове Київської області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 14-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Деталі аварії

26 грудня біля села Вербове сталася ДТП. Поліцейські з'ясували, що окрім 34-річного водія у легковику також знаходився його 14-річний племінник, який від травм загинув на місці.

За допомогою спеціальної техніки водія деблокували працівники ДСНС. Надалі із травмами різного ступеня його госпіталізували до лікарні.

Наразі слідство триває.

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На Київщині сталася смертельна ДТП. Фото: Поліція Київської області

На Закарпатті п'яний водій збив двох дітей – 9-річний хлопчик помер

У селі Серне Закарпатської області п'яний чоловік наїхав на малолітніх дітей. Внаслідок цього одна дитина померла.

Увечері 26 грудня до поліції надійшло повідомлення, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події прибула поліція та медики.

Правоохоронці з'ясували, що 34-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини.

Після цього зловмисник продовжив рух і через 300 метрів в'їхав в огорожу.

Внаслідок цього лікарі констатували смерть одного з постраждалих – 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні.

Наразі злочинця затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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