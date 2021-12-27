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Под Киевом в жутком ДТП погиб подросток, а водителя зажало в авто (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 15:00
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С помощью специальной техники мужчину деблокировали работники ГСЧС
В Киевской области в ДТП погиб подросток. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области в ДТП погиб подросток. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 26 декабря возле села Вербовое Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Детали аварии

26 декабря возле села Вербовое произошло ДТП. Полицейские выяснили, что кроме 34-летнего водителя в легковушке также находился его 14-летний племянник, который от полученных травм погиб на месте.

С помощью специальной техники водителя деблокировали работники ГСЧС. В дальнейшем с травмами разной степени его госпитализировали в больницу.

На данный момент следствие продолжается.

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В Киевской области случилось смертельное ДТП. Фото: Полиция Киевской области

На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей – 9-летний мальчик умер

В селе Серное Закарпатской области пьяный мужчина наехал на малолетних детей. В результате один ребенок скончался.

Вечером 26 декабря в полицию поступило сообщение, что водитель автомобиля совершил наезд на двоих детей. На место происшествия прибыла полиция и медики.

Правоохранители выяснили, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, стоявших на правом краю проезжей части.

После этого злоумышленник продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

В результате врачи констатировали смерть одного из пострадавших – 9-летнего мальчика. Другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава был госпитализирован в больницу.

Сейчас преступника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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