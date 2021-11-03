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Під Києвом вертоліт приземлився серед поля – що кажуть рятувальники (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
3 листопада, 17:59
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На Київщині зняли на відео вертоліт, який сідає серед поля без допомоги спеціалістів на землі
Вертоліт здійснив екстрену посадку в полі
Вертоліт здійснив екстрену посадку в полі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Святопетровському, що під Києвом, увечері 3 листопада вертоліт здійснив посадку прямо посеред поля. Що саме стало причиною цього – поки що невідомо.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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"Мабуть, щось сталося – просто так на не облаштований майданчик без зустрічаючого фахівця не сідають. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС Київської області розповіли сайту "Сьогодні", що бачили у соціальних мережах відео про посадку вертольота.

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"Співробітників ДСНС Київської області на місце не викликали і не залучали до будь-яких рятувальних робіт", – повідомили рятувальники.

Тим часом у поліції Київської області кажуть, що вони взагалі не мають інформації про аварійну посадку вертольота. Інформацію поки що перевіряють.

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