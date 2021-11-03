Под Киевом вертолет приземлился среди поля – что говорят спасатели (видео)

В Святопетровском, что под Киевом, вечером 3 ноября вертолет совершил посадку прямо посреди поля. Что именно стало причиной этого – пока неизвестно.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
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"Пожалуй, что-то случилось – просто так на не обустроенную площадку без встречающего специалиста не садятся. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В ГСЧС Киевской области рассказали сайту "Сегодня", что видели в социальных сетях видео о посадке вертолета.
"Сотрудников ГСЧС Киевской области на место не вызывали и не привлекали к каким либо спасательным работам",- сообщили спасатели.
Тем временем в полиции Киевской области говорят, что у них вообще нет информации о аварийной посадке вертолета. Информации пока проверяют.
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