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Під Києвом позашляховик виїхав на зустрічну і врізався в бензовоз (фото)

10 лютого, 14:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всіх постраждалих з важкими травмами госпіталізували

У Київській області в ДТП постраждало троє чоловік.

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Про це повідомляє ГУ Нацполіціі Київської області.

Водій авто GMC не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем MAN. На місце виїхала група реагування патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції і медики.

"Внаслідок зіткнення водій та 2 пасажирів автівки GMC 20-ти та 21-річного віку доправлені до медичного закладу з різними травмами, один з них в тяжкому стані", – йдеться в повідомленні поліції.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 – за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.

Однак через кілька днів розтанув сніг затопила вулиці Одеси.

Дивіться сюжет – в Києві дівчина після ДТП врізалася в машину, що стояла попереду:

Відео: Сьогодні
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аварія ДТП поліція Київська область бензовоз

Джерело: Сьогодні

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