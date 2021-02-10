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Под Киевом внедорожник выехал на встречку и врезался в бензовоз (фото)

10 февраля, 14:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всех пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали

В Киевской области в ДТП пострадало три человека.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области.

Водитель авто GMC не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем MAN. На место выехала группа реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и медики.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля GMC 20-ти и 21-летнего возраста доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, один из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 – за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.

Однако спустя несколько дней растаявший снег затопил улицы Одессы.

Смотрите сюжет – в Киеве девушка после ДТП врезалась в машину, что стояла впереди:

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авария ДТП полиция киевская область бензовоз

Источник: Сегодня

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