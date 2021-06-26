Під Києвом випав град розміром з яйце (відео)

В області спекотна погода змінилася дощами і грозами – синоптики очікують ураган по всій території області

Розмір граду вражає. Фото: Тетяна Каменська/Facebook

У Київській області 26 червня випав град розміром з куряче яйце. Місцеві жителі кажуть, що вперше в своєму житті бачили таке.

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Відео очевидців опублікував Інсайдер UA в Telegram.

Рятувальники попереджають про ураган з грозою на всій території області.

Сильний вітер може досягати 15-20 метрів в секунду.

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Негода вируватиме протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня.

У Мережі пишуть, що град був настільки великим, що побив автомобілі.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило: Через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула на вулиці банда. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 чоловік.