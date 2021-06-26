Под Киевом выпал град размером с яйцо (видео)

В области жаркая погода сменилась дождями и грозами – синоптики ожидают ураган по всей территории области

Размер града впечатляет. Фото: Татьяна Каменская/Facebook

В Киевской области 26 июня выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители говорят, что впервые в своей жизни видели такое.

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Видео очевидцев опубликовал Инсайдер UA в Telegram.

Спасатели предупреждают об урагане с грозой на всей территории области.

Сильный ветер может достигать 15-20 метров в секунду.

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Непогода будет бушевать в течение сегодняшнего и завтрашнего дня.

В Сети пишут, что град был настолько крупным, что побил автомобили.

Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.