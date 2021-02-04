Під телеканалом "НАШ" зіткнення: вимагають закрити канал (відео)

Біля офісу телеканалу "НАШ" 4 лютого відбувається акція націоналістів під назвою "Доб'ємо гнид" з вимогою закрити цей телеканал. Члени націоналістичної організації зробили спробу штурму будівлі.

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Про це повідомляє Максим Назаров в Telegram.

Тут зібралася велика кількість правоохоронців, журналістів, а також протестувальників.

Почалися перші бійки і затримання.

Поліція встановила кордон і не пропускає протестувальників.

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Що зараз відбувається під телеканалом "НАШ" – дивіться включення кореспондента "Сьогодні":

Нагадаємо, рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.

В той же час в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака і заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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