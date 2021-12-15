Під виглядом соцпрацівника. У Києві пограбували квартиру та побили власника

Злодій обманом потрапив у квартиру, побив власника та викрав техніку та гроші

У столиці "соцпрацівник" пограбував квартиру та побив власника / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві місцевий житель представився працівником соціальної служби та пограбував квартиру у Деснянському районі. Крім того, він побив хазяїна квартири.

Про це повідомляє прессслужба Нацполіції Києва.

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Розбійний напад стався на вулиці Каштановій. Зловмисник зайшов у квартиру під виглядом соціального працівника, побив власника та викрав техніку та гроші.

Копам вдалося затримати нападника в Голосіївському районі столиці в одному з хостелів. Ним виявився 26-річний киянин.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу із проникненням у житло. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Квартирні крадіжки у столиці

У Києві за дев'ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів.

Пандемія істотно вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.

Найчастіше у Києві квартирні крадіжки фіксуються у таких районах:

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Дніпровському,

Солом'янському,

Деснянському районах.

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