Під виглядом соцпрацівника. У Києві пограбували квартиру та побили власника

У Києві місцевий житель представився працівником соціальної служби та пограбував квартиру у Деснянському районі. Крім того, він побив хазяїна квартири.
Про це повідомляє прессслужба Нацполіції Києва.
Розбійний напад стався на вулиці Каштановій. Зловмисник зайшов у квартиру під виглядом соціального працівника, побив власника та викрав техніку та гроші.
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Копам вдалося затримати нападника в Голосіївському районі столиці в одному з хостелів. Ним виявився 26-річний киянин.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу із проникненням у житло. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Квартирні крадіжки у столиці
У Києві за дев'ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів.
Пандемія істотно вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.
Найчастіше у Києві квартирні крадіжки фіксуються у таких районах:
- Дніпровському,
- Солом'янському,
- Деснянському районах.