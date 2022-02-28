Добираються до столиці! Російські окупанти обстрілюють Білу Церкву (відео)

Вночі у місті тричі звучала сирена, але ворог вдарив уранці

Київ оточують з усіх боків окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білій Церкві (Київська область) розпочалися обстріли військовими РФ.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

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"Нова гаряча точка у напрямку столиці. Окупанти розпочали обстріл Білої Церкви", – написав він.

За його словами, вночі у місті тричі лунала сирена повітряної тривоги.

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"Мирні жителі кілька разів спускалися до бомбосховища. Але агресор дочекався ранку та вдарив", – додав журналіст.

Окупанти обстріляли супермаркети під Києвом

Ворожі війська обстріляли місто Бородянка у Бучанському районі Київської області.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок обстрілу спалахнули два місцеві супермаркети – "Фора" та АТБ. Рятувальники ліквідовують пожежі. Попередньо жертв немає.

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Водночас у Мережі повідомляють, що обстріл стався близько 10.15 і російська військова техніка зайшла в місто.

Кияни під звуки сирен взяли в облогу супермаркети

У Києві 28 лютого закінчилася жорстка комендантська година, яка тривала 36 годин.

Жителі столиці з самого ранку, задовго до відкриття магазинів, вишикувалися у величезні черги за продуктами.

Вранці у Києві пролунали сирени, які сповіщають про повітряну небезпеку, проте людей це не відлякує.