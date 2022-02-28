Кияни під звуки сирен взяли в облогу супермаркети за годину до відкриття – фото

У Києві 28 лютого закінчилась жорстка комендантська година, яка тривала 36 годин.
Жителі столиці з самого ранку, задовго до відкриття магазинів, вишикувалися у величезні черги за продуктами.
Вранці у понеділок у Києві пролунали сирени, які сповіщають про повітряну небезпеку, проте людей це не відлякує.
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Комендантська година "на паузі"
У понеділок, 28 лютого, у Києві закінчилась жорстка комендантська година. Тепер вона діятиме лише з 22:00 до 7:00.
У Києві з 08:00 запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт, проте поїзди метро курсуватимуть значно рідше, ніж зазвичай.
Столична влада просить не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності. Також наголошується, що відбулися деякі зміни:
"Після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, що з'явилися на вулицях Києва".