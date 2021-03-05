Підозрюваний вистрибнув з вікна квартири: в Києві вбили чоловіка (фото)

У Києві по вулиці Львівській сталося вбивство.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Жінка повідомила в поліцію, що чує звуки бійки та крики.

"Патрульні, які прибули на місце, стукали у двері квартири, на яку надійшли скарги. Раптово хтось відчинив двері та одразу закрив. Інспектори встигли помітили на підлозі плями, схожі на кров. Після чого невідомий чоловік вистрибнув з вікна квартири", – йдеться в повідомленні.

Екіпаж, який приїхав на допомогу, затримав злочинця, коли той намагався сховатися в кущах.

У квартирі виявили налякану жінку і чоловіка з ножовими пораненнями. Незважаючи на допомогу медиків, чоловік помер по дорозі в лікарню.

Також ми писали про те, що в Києві впіймали 47-річного чоловіка, який вбив таксиста.

Нагадаємо, в селі Подвірки під Харковом відбувся страшний інцидент – жінка вбила свою доньку і бігала по селу з головою.

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