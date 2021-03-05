Подозреваемый выпрыгнул из окна квартиры: в Киеве убили мужчину (фото)

В Киеве по улице Львовской произошло убийство.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Женщина сообщила в полицию, что слышит звуки драки и крики.

"Патрульные, прибывшие на место, стучали в дверь квартиры, на которую поступили жалобы. Внезапно кто-то открыл дверь и сразу закрыл. Инспекторы успели заметили на полу пятна, похожие на кровь. После чего неизвестный мужчина выпрыгнул из окна квартиры", – говорится в сообщении.

Экипаж, который приехал на помощь, задержал преступника, когда тот пытался спрятаться в кустах.

В квартире обнаружили напуганного женщину и мужчину с ножевыми ранениями. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался по пути в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве поймали 47-летнего мужчину, который убил таксиста.

Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

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