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Викрали сейф із грошима. Під Києвом упіймали злодіїв із пейнтбольними автоматами (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 17:38
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У металевому сейфі перебувало 32 тисячі гривень

Мешканці Фастівщини увірвалися до приміщення одного з підприємств та викрали сейф із грошима. До складського приміщення злодії потрапили вночі – вони пошкодили навісний замок.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Зловмисники викрали металевий сейф, у якому було 32 тисячі гривень.

"Працівники кримінальної поліції встановили та затримали злодіїв, а також у одного з них вилучили викрадені гроші. Зловмисники зізналися правоохоронцям, що сейф викинули у поле на Фастівщині", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку вилучили два стартові пістолети та інше чуже майно.

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Що їм загрожує

"Зловмисників затримано у порядку ст.208 КПК. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває", – додають у поліції.

Вирішується питання щодо підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

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