Поки брав інтерв'ю у начальника поліції: у Києві у журналіста вкрали велосипед

Поки невідомо, хто міг вкрасти транспорт

У столиці вкрали велосипед у співробітника видання новин / Фото: Колаж: Сьогодні

У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед. Інцидент стався, поки він брав інтерв'ю у начальника поліції Києва.

Про це журналіст розповів на своїй сторінці у Facebook.

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За словами представника ЗМІ, велосипед стояв у коридорі його під'їзду та був захований за дверима. У цей час він був у будівлі Головного управління Національної поліції.

"Що таке "київський парадокс"? Це коли береш інтерв'ю у начальника київської поліції, а в цей момент у тебе крадуть велосипед прямо з-під квартири, прикутий до стіни і захований за дверима спільного з сусідами коридору", – написав Олег Черниш.

Велосипед був уже не новий, але все одно шкода / Фото: Facebook

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Поки що невідомо, чи писав журналіст заяву до поліції про зникнення велотранспорту.

Квартирні крадіжки у столиці

У Києві за дев'ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів.

Пандемія істотно вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.

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Найчастіше у Києві квартирні крадіжки фіксуються у таких районах:

Дніпровському,

Солом'янському,

Деснянському.

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