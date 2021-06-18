Поки здавав іспит: в Києві зв'язали та обікрали студента

Хлопець дистанційно здавав іспит і був в навушниках – він не чув як зловмисники проникли в квартиру

У Києві грабіжники під час іспиту зв'язали хлопця / Фото: колаж "Сегодня"

У Подільському районі Києва пограбували квартиру – зловмисники проникли в житло, в якому знаходився 20-річний студент. В той момент хлопець якраз здавав іспит.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Напад стався в четвер, 17 червня, близько 13 години в квартирі одного з багатоповерхових будинків по вул. Стеценко. Студент медичного університету сидів в навушниках і здавав дистанційно іспит.

"Тому хлопець і не почув, як злочинці підійшли до нього з-за спини. Один з грабіжників з усієї сили вдарив ліктем по голові студента – той впав зі стільця на підлогу. Після цього жертві зв'язали руки і ноги, а потім почали випитувати, де знаходяться гроші", – розповіло джерело.

Злочинці обшукали трикімнатну квартиру і зникли разом з награбованим. Зв'язаному хлопцеві вони закрили рот кляпом, але він зміг виповзти в під'їзд, позбутися від кляпа і покликати на допомогу. Сусіди почули його крики і викликали поліцію.

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Попередньо відомо, що грабіжники були в темному одязі і чорних медичних масках. Обидва високі, середньої статури. Вік – від 25 до 35 років.

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