Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Здалося, що хотіли обікрасти. У Києві на чоловіка напали з ножем (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 жовтня, 14:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постраждалого забрала швидка допомога до медичного закладу для надання допомоги
Поліція затримала нападника
Поліція затримала нападника / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні, 18 жовтня, на Левобержній (Дніпровський район) на чоловіка напали з ножем. Що насправді відбулося на місці НП з'ясовують в поліції.

Про це повідомляє ХК в Telegram.

Реклама

"Людина поранена, "швидка" відвезла, про його стан нічого невідомо", – пишуть в Мережі.

За попередньою інформацією, нападника затримали, прибуло відразу чотири екіпажі поліції.

Реклама

Читайте також:


Очевидці повідомляють, що нападнику здалося, що у нього хотіли вкрасти сумку.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав рости в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти