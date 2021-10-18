Здалося, що хотіли обікрасти. У Києві на чоловіка напали з ножем (відео)

Постраждалого забрала швидка допомога до медичного закладу для надання допомоги

Поліція затримала нападника / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні, 18 жовтня, на Левобержній (Дніпровський район) на чоловіка напали з ножем. Що насправді відбулося на місці НП з'ясовують в поліції.

Про це повідомляє ХК в Telegram.

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"Людина поранена, "швидка" відвезла, про його стан нічого невідомо", – пишуть в Мережі.

За попередньою інформацією, нападника затримали, прибуло відразу чотири екіпажі поліції.

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Пік злочинності в Україні

Очевидці повідомляють, що нападнику здалося, що у нього хотіли вкрасти сумку.

Рівень злочинності в Україні почав рости в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

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