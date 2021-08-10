Наслідки дріфту на Софійській площі: місту завдали збитків на суму близько 50 тис. гривень

Інспектори благоустрою склали на організатора протокол, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 гривень

Зліва - брудна площа після гонок, праворуч - Олексій Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці в історичному центрі на Софійській площі представники однієї компанії влаштували зйомки екстремальної їзди на автомобілях незважаючи на відмову міської влади. Загальна сума збитку, нанесена місту – близько 50 тис. гривень. Поліція Києва почала кримінальне провадження.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

"Організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів. Національний заповідник "Софія Київська" належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам’яну бруківку. Вважаю це неповагою до киян, до нашого величного міста. Сподіваюсь, поліція належним чином розслідує справу, визначить винних та притягне до відповідальності. Загальна сума збитків – близько 50 тис. гривень. У процесі аналізу фактів сума збитків може збільшитися", – додав Олексій Кулеба.

Організаторам загрожує строк

Інспектори благоустрою склали на організатора протокол за адміністративне правопорушення, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 грн.

Також Київська міська державна адміністрація звернулася в поліцію Києва щодо об'єктивного розслідування інциденту і встановлення учасників гонки.

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Як повідомили в поліції Києва, за фактом події на Софійській площі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами і визначають всіх учасників несанкціонованої зйомки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

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