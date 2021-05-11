Серйозна пожежа в Києві: спалахнула будівля в Солом'янському районі (фото, відео)

За повідомленням рятувальників, поки загрози розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі немає

У Києві 11 травня сталася велика пожежа в Солом'янському районі. Площа пожежі склала 400 метрів квадратних. Про це повідомили кореспонденту "Сьогодні" в прес-службі ГУ ДСНС Києва.

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Так, пожежа сталася на території ВАТ "БІОФАРМА" за адресою вулиця Амосова, 9.

На відео, яке опублікували очевидці в Мережі, видно тільки густий сірий дим. Швидше за все, вогонь ховається за деревами.

"Горить одноповерхова недіюча складська будівля розміром 30х70 метрів", – кажуть у відомстві.

За словами рятувальників, загрози розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі немає.

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Співробітники ДСНС працюють на місці. Пожежі присвоїли перший ранг небезпеки.

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Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок в приватному секторі, в якому знаходиться готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

Також раніше в Одесі горіла висотка, є жертва.