Злочинці три роки незаконно утримували киянина з метою заволодіння його квартирою (фото)

Затримано групу осіб, яка три роки незаконно утримувала киянина, щоб заволодіти його квартирою.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.
Так, 31 березня 2021 року за адресами проживання фігурантів, у тому числі на території Миколаєва, були проведені обшуки.
"Під час слідчих дій у приватному будинку учасника групи виявили двох громадян, які перебували у розшуку як безвісти зниклі. Одного з них – 52-річного чоловіка – столичні правоохоронці розшукували з 2017 року. Як з’ясувалося, указана група осіб незаконно позбавила його волі та утримувала в цьому будинку з метою заволодіння належною йому квартирою у Києві", – йдеться в повідомленні.
Зараз доставили у відділення поліції Києва двох осіб – 51-річного жителя Миколаєва та його 46-річну спільницю, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше цього року у Львові чоловік задушив власну дружину, а після скоєного сам здався поліції.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк