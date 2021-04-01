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Злочинці три роки незаконно утримували киянина з метою заволодіння його квартирою (фото)

1 квітня, 11:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

52-річного чоловіка правоохоронці розшукували з 2017 року

Затримано групу осіб, яка три роки незаконно утримувала киянина, щоб заволодіти його квартирою.

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Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

Так, 31 березня 2021 року за адресами проживання фігурантів, у тому числі на території Миколаєва, були проведені обшуки.

"Під час слідчих дій у приватному будинку учасника групи виявили двох громадян, які перебували у розшуку як безвісти зниклі. Одного з них – 52-річного чоловіка – столичні правоохоронці розшукували з 2017 року. Як з’ясувалося, указана група осіб незаконно позбавила його волі та утримувала в цьому будинку з метою заволодіння належною йому квартирою у Києві", – йдеться в повідомленні.

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Зараз доставили у відділення поліції Києва двох осіб – 51-річного жителя Миколаєва та його 46-річну спільницю, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.

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Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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Нагадаємо, раніше цього року у Львові чоловік задушив власну дружину, а після скоєного сам здався поліції.

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Київ Миколаїв прокуратура заручник

Джерело: Сьогодні

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