Преступники три года незаконно удерживали киевлянина с целью завладения его квартирой (фото)

Задержана группа лиц, которая три года незаконно удерживала киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Так, 31 марта 2021 года по адресам проживания фигурантов, в том числе на территории Николаева, были проведены обыски.

"Во время следственных действий в частном доме участника группы обнаружили двух граждан, находившихся в розыске, как без вести пропавшие. Один из них – 52-летний мужчина, которого столичные правоохранители разыскивали с 2017 года. Как выяснилось, указанная группа лиц незаконно лишила его свободы и удерживала в этом доме с целью завладения принадлежащей ему квартирой в Киеве", – говорится в сообщении.

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Сейчас доставили в отделение полиции Киева двух человек – 51-летнего жителя Николаева и его 46-летнюю сообщницу, которая работает в органах юстиции Николаевской области.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее в этом году во Львове мужчина задушил собственную жену, а после содеянного сам сдался полиции.

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