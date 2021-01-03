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Під час гасіння пожежі в Києві знайшли чоловіка з ножовими пораненнями

3 січня, 23:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

З обставинами події розбирається поліція

У Києві ввечері в неділю, 3 січня, горіла квартира на 13-му поверсі будинку на Троєщині. Під час гасіння пожежники знайшли в ній чоловіка з ножовими пораненнями.

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Про це повідомляє "Київ. Оперативний".

Слід зазначити, що спочатку пожежники довго не могли під'їхати до багатоповерхівки на Маяковського, 1В, тому що весь двір був запаркований автомобілями.

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Пожежу згодом ліквідували досить швидко, але в квартирі, що горіла, виявили бездиханного чоловіка з ножовими пораненнями.

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Зараз на місці працює поліція.

Нагадаємо, перед Новим роком в Голосіївському районі Києва під час пожежі в гаражах загинули двоє людей.

Ми також повідомляли, що під час пожежі в багатоповерхівці в Дніпровському районі столиці на вулиці Новаторів загинула жінка.

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Київ Троєщина поранені ножові поранення пожежа
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