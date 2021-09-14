Запросив в недобудову. У Києві затримали чоловіка за підозрою в розбещенні 12-річної дівчинки

Чоловік придбав алкоголь і запропонував двом малолітнім пройти в занедбаний будинок, де вони тривалий час розпивали спиртні напої

Затриманим виявився 32-річний киянин / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Києві зловмисник познайомився з двома 12-річними дівчатами і запросив їх у недобудову. А коли залишився наодинці з однією з них, скоїв розпусні дії. Слідчі оголосили чоловікові про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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У поліцію звернулася мати дівчинки. Вона заявила, що в недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе невідомий чоловік "приставав" до її малолітньої дочки.

"Попередньо ми з’ясували, що дівчата на вулиці познайомились з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь та запропонував малолітнім пройти у закинуту будівлю, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, вчинив розпусні дії відносно неї. Впродовж години ми встановили фігуранта та затримали його за місцем мешкання", – розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембицький.

Що йому загрожує

Затриманим виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

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Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Окрім цього, працівники сектору ювенальної превенції додатково проведуть перевірку відносно батьків малолітніх щодо неналежного виконання ними обов’язків з виховання дітей. Також поліцейські збирають доказову базу, аби притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України, це – втягнення малолітніх у пияцтво. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає до десяти років позбавлення волі", – додав Юрій Трембицький.

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"Сьогодні" також повідомляли, що в Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.

Нагадаємо, раніше в Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.