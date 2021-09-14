Пригласил в недострой. В Киеве задержали мужчину по подозрению в развращении 12-летней девочки

Мужчина приобрел алкоголь и предложил двум малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки

Задержанным оказался 32-летний киевлянин / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве злоумышленник познакомился с двумя 12-летними девушками и пригласил их в недострой. А когда остался наедине с одной из них, совершил развратные действия. Следователи объявили мужчине о подозрении. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

В полицию обратилась мать девочки. Она заявила, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина "приставал" к ее малолетней дочери.

"Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девушек ушла из недостроя, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее. В течение часа мы установили фигуранта и задержали его по месту жительства", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.

Что ему грозит

Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Реклама

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские собирают доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины, это – вовлечение малолетних в пьянство. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до десяти лет лишения свободы", – добавил Юрий Трембицкий.

Реклама

"Сегодня" также сообщали, что в Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей – присылал фото своих половых органов и требовал сниматься в порно.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.