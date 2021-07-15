Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Приревнував. Під Києвом чоловік напав з ножем на колишню дівчину та свого знайомого (фото)

15 липня 2021 13:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Жінку зловмисник побив скляною бутилкою, а знайомого госпіталізували з ножовими пораненнями

Зловмисника оперативно затримали правоохоронці / Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисника оперативно затримали правоохоронці / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, у Київській області чоловік з ревнощів побив свою колишню.дівчину та напав з ножем на спільного знайомого.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"До оселі 35-річного мешканця села Підгірці завітала знайома. Товариші відпочивали, однак через деякий час до будинку навідався колишній співмешканець гості. 32-річний чоловік приревнував жінку до свого товариша", – повідомили у поліції.

Через ревнощі між присутніми виникла сварка, яка переросла у бійку. Ревнивець скляною пляшкою побив жінку, а потім накинувся з ножем на свого знайомого. У потерпілого – множинні поранення голови, тулуба та верхніх кінцівок.

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області
Реклама

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

Нападник вкрав мобільний телефон жінки та втік з місця злочину.

Не пропусти!
В тренді
Алкоголь у крові перевищував норму в 16 разів: у Києві зупинили п'яного водія, і він заснув (відео)
На п'яного водія склали протокол. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника. Виявилось, що чоловік вже був судимий за вчинення крадіжок.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області
Реклама

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 8 липня. у Броварах чоловік зв’язав, побив та зґвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)
Стрілянина по поліцейських в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)Надзвичайні події
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)
Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)Надзвичайні події
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту "герою парковки" в Києві (фото)Надзвичайні події
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)
Страшна аварія під Києвом: відбійник буквально пройшов крізь авто (фото)Надзвичайні події
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому вибрали запобіжний захід (оновлено)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти