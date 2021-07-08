Зв'язав, побив і зґвалтував: під Києвом чоловік жорстоко познущався над дівчиною (фото)

Знайомий покликав киянку до себе в гості, а коли та прийшла – напав на неї

У Броварах знайомий згвалтував дівчину /Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 8 липня. у Броварах чоловік зв’язав, побив та зґвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

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"З’ясувалося, що напередодні 22-річна киянка прийшла в гості до знайомого. Господар запросив жінку до будинку. Перебуваючи в оселі, чоловік накинувся на бідолашну, зв’язав їй руки і ноги та зґвалтував", – йдеться у повідомленні.

Після скоєння злочину чоловік намагався втекти, проте наряд реагування патрульної поліції затримав його. Ним виявився 41-річний броварчанин.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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Крім того, на розгляді в Броварському міськрайонному суді перебуває обвинувальний акт відносно підозрюваного за раніше вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 187 та ч.3 ст. 357 Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба поліції

Раніше ми повідомляли, що у Києві підозрюваному в зґвалтуванні 13-річної дівчинки, який втік з-під варти, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. 31-річний чоловік скоїв втечу з кімнати для затриманих