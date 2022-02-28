Прорив у Київ провалився – росіяни зазнали великих втрат

Війська окупанта деморалізовані та виснажені

У Києві продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Неодноразово колони російських військ намагалися штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника перебували під контролем і приймалися своєчасні рішення. У столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.

Було знищено колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

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