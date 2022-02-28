Прорыв в Киев провалился – россияне понесли большие потери

Войска оккупанта деморализованы и истощены

В Киеве продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая", – говорится в сообщении.

Были уничтожены колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

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