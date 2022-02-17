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Протягла на фаркопі близько кілометра: під Києвом сталася страшна ДТП (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 21:51
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Потерпілий непритомним госпіталізований до Київської обласної клінічної лікарні
У Боярці шукають свідків аварії
У Боярці шукають свідків аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

17 лютого у Боярці (Київська область) 41-річна водій автомобіля Кіа Sorento не помітила, що за фаркоп її автомобіля капюшоном зачепився безхатченко, тому протягла його автомобілем близько кілометра.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області в Facebook.

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Так, потерпілий непритомним госпіталізований до Київської обласної клінічної лікарні.

"Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події. Наразі поліцейські встановлюють особу потерпілого чоловіка: на вигляд 40-45 років, був у темному одязі. Поліція Фастівщини звертається до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація стосовно даної автопригоди, телефонуйте на спецлінію поліції "102", – йдеться у повідомленні.

Постраждалий у лікарні, його особу встановлюють
Постраждалий у лікарні, його особу встановлюють / Фото: Нацполиция

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • управління у стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.

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