Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Провокація чи перевірка на пильність: у київській підземці виявили підозрілий предмет (відео)

18 січня, 14:18

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У метрополітені прокоментували ситуацію

У метро Києва 18 січня виявили підозрілий предмет.

Реклама

Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

Як повідомляють очевидці, підозрілий чемодан стоїть у підземці вже 5-10 хвилин.

У Київському метрополітені кажуть, що інформація про підозрілу валізу не надходила.

"У нас все спокійно. Метрополітен працює в звичайному режимі, зокрема і станція "Палац спорту". Відео триває всього 6 секунд. Швидше за все, хтось просто зробив відео своєї валізи, і це провокація. Або хтось перевіряє пасажирів на пильність", – повідомили нам у Київському метрополітені.

Раніше ми писали, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торговельно-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

Реклама

Крім того, нещодавно в столиці повідомили про мінування супермаркету на Позняках. Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет у картонній коробці на вході в супермаркет.

Нагадаємо, що столичне метро працює в локдаун – дивіться сюжет:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро чемодан підземка

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві масово викрадають Outlander: чому саме її
У Києві масово викрадають Outlander: чому саме їїНадзвичайні події
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)Надзвичайні події
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)Транспорт
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонів
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонівНадзвичайні події
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)Надзвичайні події
Повезли
Повезли "показати ялинку": 6-річну дівчинку з Ніжина знайшли за сотні кілометрів від дому (фото)Інші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти