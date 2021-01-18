Провокація чи перевірка на пильність: у київській підземці виявили підозрілий предмет (відео)

У метро Києва 18 січня виявили підозрілий предмет.

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Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

Як повідомляють очевидці, підозрілий чемодан стоїть у підземці вже 5-10 хвилин.

У Київському метрополітені кажуть, що інформація про підозрілу валізу не надходила.

"У нас все спокійно. Метрополітен працює в звичайному режимі, зокрема і станція "Палац спорту". Відео триває всього 6 секунд. Швидше за все, хтось просто зробив відео своєї валізи, і це провокація. Або хтось перевіряє пасажирів на пильність", – повідомили нам у Київському метрополітені.

Раніше ми писали, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торговельно-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

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Крім того, нещодавно в столиці повідомили про мінування супермаркету на Позняках. Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет у картонній коробці на вході в супермаркет.

Нагадаємо, що столичне метро працює в локдаун – дивіться сюжет:

Відео: Сьогодні

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