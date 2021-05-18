Намагається уникнути покарання? Ексголова СЕС збила дівчину в центрі Києва (фото, відео)

Лікування постраждалої в аварії обійдеться мінімум в 400 тисяч гривень

Ексголову санітарно-епідеміологічної служби Ірину Козлову звинувачують в наїзді на киянку. Попередньо, 1 травня на перетині вулиць Саксаганського та Антоновича вона збила дівчину на пішохідному переході, коли горів зелений сигнал світлофора.

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Про це повідомляє постраждала Наталія Дика на своїй сторінці в Facebook.

Посеред проїжджої частини Наталю збив і переїхав автомобіль Nissan Juke, а водій намагалася втекти і зупинилася тільки через 15 метрів, коли їй вслід почали кричати свідки. Постраждала дивом залишилася жива, але отримала важкі травми.

Відео: момент аварії

"У мене було вибито п'ять центральних зубів, розірвало ясна, я отримала сильний струс мозку, грижу в хребті, розсічення голови, численні забиті місця, рани, гематоми всього тіла, страшні головні болі і абсолютно неймовірне психологічне потрясіння", – повідомила Наталія і підкреслила, що більше не може жити повноцінно.

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Лікування у стоматологів Наталії, зі слів медиків, обійдеться приблизно в 400 тисяч гривень. Інші витрати поки оцінити неможливо.

Дівчина зазначила, що винуватиця ДТП зв'язалася з постраждалою тільки через 16 днів і принесла свої вибачення, але жодної фінансової допомоги не надала.

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"Моїй вбивцею, що не відбулася, виявилася Козлова Ірина Антонінівна, 1947 року народження. Ірина Антонінівна 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а останніми роками очолювала СЕС Шевченківського району", – заявила Наталія.

Як стверджує потерпіла, сім'я водія зв'язалася з нею і обіцяла матеріальну допомогу, але пізніше Ірина Козлова заявила, що не може виплатити зазначену постраждалою суму компенсації і вважає за краще, щоб її призначив суд.

Раніше ми писали, що в Києві велосипедистка збила перехожу. Постраждала жінка в цей час розмовляла по телефону.

Нагадаємо, в Запоріжжі маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі і загиблий.