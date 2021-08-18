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Репетиція параду. У центрі Києва озброєний чоловік прорвався на перекриту вулицю

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 18:18
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Під час репетиції святкування 30-річчя незалежності сталася НП
На вулиці Саксаганського репетирують парад. Фото: колаж "Сьогодні"
На вулиці Саксаганського репетирують парад. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва стався інцидент. Вулиця Саксаганського була перекрита в зв'язку з репетицією святкування 30-річчя незалежності України. За огорожу прорвався невідомий чоловік зі зброєю.

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Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

За попередньою інформацією, правоохоронці відразу ж його затримали. Мотиви та деталі події поки невідомі.

Плани на День Незалежності

У Києві на День Незалежності України буде три колони на Хрещатику – піша, повітряна і механізована.

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Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

  • кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
  • військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
  • курсанти Національної академії;
  • зведений оркестр.

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У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

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