Репетиція параду. У центрі Києва озброєний чоловік прорвався на перекриту вулицю

У центрі Києва стався інцидент. Вулиця Саксаганського була перекрита в зв'язку з репетицією святкування 30-річчя незалежності України. За огорожу прорвався невідомий чоловік зі зброєю.
Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".
За попередньою інформацією, правоохоронці відразу ж його затримали. Мотиви та деталі події поки невідомі.
Плани на День Незалежності
У Києві на День Незалежності України буде три колони на Хрещатику – піша, повітряна і механізована.
Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":
- кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
- військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
- курсанти Національної академії;
- зведений оркестр.
Тонни конструкцій, 3D-об'єкти і не тільки: концерт до Дня Незалежності готують цілодобово
У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, що військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.