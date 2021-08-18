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Репетиція параду до Дня Незалежності – пряма трансляція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 15:52
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Всього заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня – в ці дні в місті буде перекрито рух
Підготовка до головного державного свята країни. Фото: колаж "Сьогодні"
Підготовка до головного державного свята країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 18 серпня, в Києві проходить репетиція святкового параду до Дня Незалежності. Дивіться відео "Сьогодні" з місця подій.

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Вони будуть перекриті з обіду до півночі. Частково не пускатимуть транспорт ще на десяток вулиць, зокрема, Жилянську, Чорновола та проспект Перемоги.

Всього заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня, – під час яких з 15:30 до 1:15 заплановано тимчасове обмеження руху і зміна маршрутів громадського транспорту.

День Незалежності України

День Незалежності України – державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР постанови і Акта проголошення Незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в сучасному вигляді.

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"З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє – вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України", – йдеться в тексті оригіналу.

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