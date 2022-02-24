РФ вдарила з ракет по Броварах – вибухи чули навіть у центрі Києва (відео)

Російські військові вдарили по українському військовому об'єкту у Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.
Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.
Геращенко уточнив, що військові РФ завдали удару двома крилатими ракетами. Поки що інформація про жертв та руйнування уточнюється.
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Водночас, у Мережі користувачі розповідають, що звук вибуху чули як на лівому березі столиці, так і в центрі міста.
Заступник голови КМДА Андрій Крищенко уточнив "Супільному", що в самому Києві не було вибухів та обстрілів – жителі столиці чули лише звук, що долинав з Броварів.
Що відбувається у інших регіонах?
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