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РФ вдарила з ракет по Броварах – вибухи чули навіть у центрі Києва (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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24 лютого, 12:22
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Російські військові випустили крилаті ракети по Броварах під Києвом – які наслідки від вибуху
Військові РФ випустили ракети по Броварах
Військові РФ випустили ракети по Броварах / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові вдарили по українському військовому об'єкту у Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.

Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Геращенко уточнив, що військові РФ завдали удару двома крилатими ракетами. Поки що інформація про жертв та руйнування уточнюється.

Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

Водночас, у Мережі користувачі розповідають, що звук вибуху чули як на лівому березі столиці, так і в центрі міста.

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Заступник голови КМДА Андрій Крищенко уточнив "Супільному", що в самому Києві не було вибухів та обстрілів – жителі столиці чули лише звук, що долинав з Броварів.

Що відбувається у інших регіонах?

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