РФ ударила по военному объекту в Броварах – взрывы слышали даже в центре Киева

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Российские военные ударили по украинскому военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.

Об этом сообщает советник министра МВД Антон Геращенко.

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Геращенко уточнил, что военные РФ произвели удар двумя крылатыми ракетами. Пока информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тем временем в Сети пользователи рассказывают, что звук взрыва слышали как на левом берегу столицы, так и в центре города.

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Зампредседателя КГГА Андрей Крищенко уточнил "Суспильному", что в самом Киеве не было взрывов и обстрелов – жители столицы слышали только звук, доносящийся из Броваров.

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