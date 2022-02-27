Снаряд РФ влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві – чи є загроза

Окупанти обстріляли пункт із радіоактивними відходами у Києві – яка зараз там ситуація

Окупанти влучили ракетою в пункт утилізації радіоактивних відходів / Фото: Колаж: Сьогодні

Снаряд РФ влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Масштаб руйнувань поки що не можуть оцінити, але, за попередньою інформацією, загрози населенню немає.

Про це повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті через обстріл, написали у Державній інспекції ядерного регулювання.

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Працівники Об'єднання Радон заявили, що автоматизована система моніторингу радіації зламалася. Але камери спостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінити радіаційну обстановку зможуть після того, як окупанти припинять обстріл.

За попередньою оцінкою "Держатомрегулювання", поза санітарно-захисною зоною загрози населенню немає.

Станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро "Печерська" знаходиться в межах норми.

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Фото Держінспекції ядерного регулювання

Вибухи у Харкові та Васильківці

У центрі Києва прогримів потужний вибух на Печерську, тим часом російські окупанти обстріляли з ракет Васильків. Внаслідок вибуху у Василькові почалася пожежа на нафтобазі.

У мережі пишуть, що пожежа на нафтобазі у Василькові може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горіти буде довго. Екологічні збитки колосальні!", — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Крім того, у Харкові прогримів потужний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху в небо піднялася величезна грибова хмара з вогню та диму. У Держспецзв'язку заявили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.