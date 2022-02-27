Окупанти розпочали нову атаку. У центрі Києва – потужний вибух, по Василькову вдарили ракетами

Війська РФ запустили ракети по Василькову Київської області, де знаходиться нафтобаза – що там зараз відбувається

Окупанти вдарили по Василькову та Києву / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва вночі 27 лютого прогримів потужний вибух, тим часом російські окупанти обстріляли із ракет Васильків.

Про це повідомляє "24 канал" і "Сьогодні".

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За однією з версій у Мережі, внаслідок вибухів у Василькові почалася пожежа на нафтобазі. Поки що офіційних підтверджень того, що ракета потрапила саме в нафтобазу, немає.

Також ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів у столиці на Печерську.

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Крім того, окупанти завдали удару по Глевасі в Київській області.

Ситуація в Україні 26 лютого