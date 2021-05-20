Не зможе народити:

Жінка, яку переїхала на пішохідному переході в центрі Києва колишня головна лікарка СЕС, скаржиться на незворотні проблеми зі здоров’ям і каже, що родина жертви не компенсує їй лікування. Дочка ж винуватиці аварії стверджує, що все зовсім не так.

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Що кажуть обидві сторони, з’ясували новини "Сьогодні"

Наталя Дика за хвилину до аварії записала відео, на якому радіє весні.

"Кажеться пришла та долгожданная весна, которую мы все так ждали", – каже вона на камеру, а за мить рушає на зелений сигнал світлофору і опиняється під колесами легковика.

Історія постраждалої

"Я начала движение, машин не было, а потом почувствовала сильный удар в бок, потом я упала на асфальт, увидела темноту, как оказалось, это было днище машины", – розповіла жінка.

Легковик проїхався по дівчині усіма чотирма колесами і зупинився лише за вісімнадцять метрів після зіткнення. Те, що Наталя лишилася живою і без жодного переламу – медики називають дивом. Проте у дівчини вибито п’ять передніх зубів (на момент аварії вона була у дороговартісних капах), сильний струс мозку, пошкодження у хребті, десятки забоїв і увігнутий на 95 градусів куприк.

"Из понятных последствий – рожать мне уже нельзя, только кесарево, у меня еще нет детей, я только планирую, и для меня это достаточно серьезно. Потому, что зубы можно вставить, а есть вещи, которые восполнить, к сожалению, нельзя", – каже постраждала.

Водійка автівки, 74-річна колишня санітарна лікарка міста Києва Ірина Козлова на місці ДТП пообіцяла родичам потерпілої всіляко сприяти лікуванню та компенсувати витрати, однак за два тижні після наїзду родина Козлової жодної допомоги ще так і не надала.

"В итоге от бабушки пришло сообщение моему отцу, что для нее сумма, которую мы озвучили, неподъемная и она готова компенсировать чеки и ждать решения суда", – скаржиться постраждала.

Відео: Сьогодні

Готові компенсувати, але не дають...

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Винуватиця аварії на дзвінки не відповідає, та "Сьогодні" вдалося поспілкуватися з її донькою – Оленою Чащевою.

"Мы все время говорили о том, что мы готовы оплатить, но их это не устраивало, они выставили какой-то свой счет. И на сегодняшний день у нас не было и нет тех документов, по которым мы бы могли отлатить те затраты, которые уже были на восстановление пострадавшей", – каже донька Козлової.

Провини з матері вона не знімає, та пояснити, чому та не помітила пішохода, не змогла. Однак переконує, що матір дуже переймається.

У поліції кваліфікували справу як наїзд на пішохода із травмами середньої тяжкості, автомобільний експерт Костянтин Андріюк каже, що за сприяння обох сторін ситуацію можна було вирішити мирно і швидко.

"Середні тілесні ушкодження – це закриті переломи, тріщини і так далі – цю справу могли вирішити за примиренням сторін. Сторони домовляються, потенційний винуватець компенсує у грошовому еквіваленті всі витрати постраждалому, вони підписують договір, справа автоматично закривається", – стверджує експерт.

Прав на кермування жінку не позбавили – згідно із законодавством України для цього поки немає підстав. Стаття санкцій передбачає до трьох років позбавлення волі, але на пенсіонерів вона не поширюється. Ірині Козловій поки загрожує штраф від трьох з половиною мільйонів гривень, який вона має сплатити державі. Суму компенсації постраждалій визначатиме суд.