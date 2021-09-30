З ножем на банк: в Києві затриманий грабіжник

На місце події відразу направили кілька машин охоронної фірми та поліції

У районний відділ поліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що у відділенні банку чоловік погрожує працівникам ножем. Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 30 вересня, на вулиці Євгена Сверстюка (Дніпровський район) чоловік погрожував ножем співробітникам відділення одного з українських банків. На місце події прибула охоронна служба і поліція. За допомогою газового балончика чоловік був знешкоджений і затриманий.

Про це повідомляє Telegram-канал Реальний Київ.

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Близько 15:00 в районний відділ поліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що у відділенні банку по вулиці Євгена Сверстюка чоловік погрожує працівникам ножем. На місце події відразу було направлено кілька машин охоронної фірми і поліції.

За словами керуючого банку, невідомий чоловік зайшов до відділення банку і намагався провести операцію по своїй картці. Після того, як йому це не вдалося, він дістав ніж і почав розмахувати ним.

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Співробітники банку відразу натиснули на "червону кнопку", потім за допомогою газового балончика чоловік був знешкоджений і затриманий.

У Києві 21-річний директор турфірми вкрав понад півмільйона з держбанку

Раніше ми повідомляли, що в Києві затримали 21-річного керівника туристичної фірми, який обікрав державний банк на 630 тисяч гривень.

Чоловік орендував у одного з українських держбанків платіжний термінал і з його допомогою зробив 138 незаконних операцій. Він підставляв дані карток іноземців. Для цього директор турфірми використовував послугу "еквайринг", що передбачає дистанційне банківське обслуговування.

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У фіналі чоловік перевів на свій рахунок 630 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба поліції

Директора фірми затримали в його домі за містом. А в його авто і житлі провели обшуки – поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, акт прийому-передачі обладнання від банку і документацію.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зараз фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.