Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🇩🇪 НІмеччина після виборів ⚡ Газовий скандал з Угорщиною
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

З ножем на банк: в Києві затриманий грабіжник

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 вересня, 18:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місце події відразу направили кілька машин охоронної фірми та поліції
У районний відділ поліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що у відділенні банку чоловік погрожує працівникам ножем. Колаж: "Сьогодні"
У районний відділ поліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що у відділенні банку чоловік погрожує працівникам ножем. Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 30 вересня, на вулиці Євгена Сверстюка (Дніпровський район) чоловік погрожував ножем співробітникам відділення одного з українських банків. На місце події прибула охоронна служба і поліція. За допомогою газового балончика чоловік був знешкоджений і затриманий.

Про це повідомляє Telegram-канал Реальний Київ.

Реклама

Близько 15:00 в районний відділ поліції Дніпровського району надійшло повідомлення, що у відділенні банку по вулиці Євгена Сверстюка чоловік погрожує працівникам ножем. На місце події відразу було направлено кілька машин охоронної фірми і поліції.

За словами керуючого банку, невідомий чоловік зайшов до відділення банку і намагався провести операцію по своїй картці. Після того, як йому це не вдалося, він дістав ніж і почав розмахувати ним.

Реклама

Співробітники банку відразу натиснули на "червону кнопку", потім за допомогою газового балончика чоловік був знешкоджений і затриманий.

У Києві 21-річний директор турфірми вкрав понад півмільйона з держбанку

Раніше ми повідомляли, що в Києві затримали 21-річного керівника туристичної фірми, який обікрав державний банк на 630 тисяч гривень.

Чоловік орендував у одного з українських держбанків платіжний термінал і з його допомогою зробив 138 незаконних операцій. Він підставляв дані карток іноземців. Для цього директор турфірми використовував послугу "еквайринг", що передбачає дистанційне банківське обслуговування.

Реклама

У фіналі чоловік перевів на свій рахунок 630 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба поліції
Фото: пресслужба поліції

Директора фірми затримали в його домі за містом. А в його авто і житлі провели обшуки – поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, акт прийому-передачі обладнання від банку і документацію.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зараз фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: пресслужба поліції
Фото: пресслужба поліції

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти