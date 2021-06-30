Втекла з тераріуму. У Києві рятувальникам довелося діставати з таксі змію (фото)

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві сталася НП – з квартири втекла змія і залізла в припарковану машину таксі. На місце довелося викликати рятувальників.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Kyiv Animal Rescue Group.

Сигнал в команду порятунку тварин надійшов у суботу, 26 червня. На місце відразу ж викликали черговий екіпаж.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Реклама

"Виявилося, що з квартири втекла змія – маїсовий полоз. Він виліз із погано закритого тераріуму в квартирі, а потім зліз по дереву з висоти четвертого поверху. Покинувши будинок, він проповз по вулиці значну відстань і заліз в автомобіль, в щілину між бензобаком і днищем машини", – йдеться в повідомленні.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Господарям вдалося відстежити шлях змії по камерах. Вони ж і викликали рятувальників. Зоозахисникам довелося демонтувати бензобак, щоб витягти звідти змію.

Реклама Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Після демонтажу бака змія була успішно витягнута з порожнини і повернена господарям. Вони будуть намагатися більше не допустити втечі рептилії", – йдеться в повідомленні.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Раніше ми повідомляли, що в Харкові місцева жителька знайшла змію в своїй квартирі. Її ловили поліцейські.