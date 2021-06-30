Русский
$ 27,18
32,3
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Втекла з тераріуму. У Києві рятувальникам довелося діставати з таксі змію (фото)

30 червня 2021 20:01

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Команді порятунку тварин довелося розібрати бензобак, щоб дістати маїсового полоза

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві сталася НП – з квартири втекла змія і залізла в припарковану машину таксі. На місце довелося викликати рятувальників.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Kyiv Animal Rescue Group.

Сигнал в команду порятунку тварин надійшов у суботу, 26 червня. На місце відразу ж викликали черговий екіпаж.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Реклама

"Виявилося, що з квартири втекла змія – маїсовий полоз. Він виліз із погано закритого тераріуму в квартирі, а потім зліз по дереву з висоти четвертого поверху. Покинувши будинок, він проповз по вулиці значну відстань і заліз в автомобіль, в щілину між бензобаком і днищем машини", – йдеться в повідомленні.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Не пропусти!
Шалені голи 1/8 фіналу Євро-2020: ви обираєте Погба чи Морату?
Гол Поля Погба Швейцарії

Господарям вдалося відстежити шлях змії по камерах. Вони ж і викликали рятувальників. Зоозахисникам довелося демонтувати бензобак, щоб витягти звідти змію.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group
Реклама

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Після демонтажу бака змія була успішно витягнута з порожнини і повернена господарям. Вони будуть намагатися більше не допустити втечі рептилії", – йдеться в повідомленні.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Раніше ми повідомляли, що в Харкові місцева жителька знайшла змію в своїй квартирі. Її ловили поліцейські.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждаліНадзвичайні події
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відео
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відеоНадзвичайні події
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефірі
Поцілував незнайомку – отримав кулаком в обличчя: у Києві пранкера вдарили в прямому ефіріНадзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)Транспорт
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти