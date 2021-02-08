З'їхав в замет і перекинувся на дах: в Києві сталася серйозна ДТП (фото)

У Києві 8 лютого на вул. Бориспільській, 9, в Дарницькому районі столиці, сталася ДТП, водієві знадобилася допомога.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва.
Автомобіль Fiat під час руху з'їхав в замет і перекинувся на дах. Водій на момент прибуття рятувальників знаходився біля автомобіля.
Для того, щоб авто не загорілося, рятувальники перевернули автомобіль за допомогою спеціального обладнання.
Зараз обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.
Однак через кілька днів розтанув сніг затопила вулиці Одеси.
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