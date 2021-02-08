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З'їхав в замет і перекинувся на дах: в Києві сталася серйозна ДТП (фото)

8 лютого, 13:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обставини аварії встановлює поліція

У Києві 8 лютого на вул. Бориспільській, 9, в Дарницькому районі столиці, сталася ДТП, водієві знадобилася допомога.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва.

Автомобіль Fiat під час руху з'їхав в замет і перекинувся на дах. Водій на момент прибуття рятувальників знаходився біля автомобіля.

Для того, щоб авто не загорілося, рятувальники перевернули автомобіль за допомогою спеціального обладнання.

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Зараз обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.

Однак через кілька днів розтанув сніг затопила вулиці Одеси.

Відео: Сьогодні

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Київ аварія ДТП сніг рятувальники негода

Джерело: Сьогодні

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