З'їхав в замет і перекинувся на дах: в Києві сталася серйозна ДТП (фото)

У Києві 8 лютого на вул. Бориспільській, 9, в Дарницькому районі столиці, сталася ДТП, водієві знадобилася допомога.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва.

Автомобіль Fiat під час руху з'їхав в замет і перекинувся на дах. Водій на момент прибуття рятувальників знаходився біля автомобіля.

Для того, щоб авто не загорілося, рятувальники перевернули автомобіль за допомогою спеціального обладнання.

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Зараз обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 січня в Одесі також бушувала негода.

Однак через кілька днів розтанув сніг затопила вулиці Одеси.

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