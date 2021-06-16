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Серйозна пожежа в Києві: що спалахнуло на лівому березі (відео)

16 червня 2021 17:25

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Пожежні запевнили, що для такого диму досить, щоб загорілися дві-три шини

Дим видніється з боку Бориспільської. Фото: Олександр Мальцев / Telegram

Дим видніється з боку Бориспільської. Фото: Олександр Мальцев / Telegram

У столиці жителів ДВРЗ сьогодні стурбувало з боку Бортничів сильне задимлення. Як розповіли "Сьогодні" в ДСНС Києва, в районі вулиці Бориспільської горять автомобільні шини.

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Пожежні зараз їдуть на місце загоряння. Стовп чорного диму просто піднявся в небо над лівим берегом. Фото і відео активно обговорюють в соціальних мережах.

Але пожежні запевняють, що для такого диму достатньо, щоб загорілися дві-три шини.

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Яка кількість горить зараз, поки точно невідомо. Інформація ще буде уточнюватися, коли рятувальники приїдуть на місце загоряння.

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Є припущення, що це горять покришки, які були демонтовані з дворів у Дарницькому районі. Їх звозили в одне місце. Але місцеві комунальники, з якими ми поспілкувалися, цю версію спростовують – кажуть, що все зібране у дворах вивезли на переробку.

Пізніше в ДСНС розповіли, що локалізували загоряння автомобільних шин на площі 200 квадратних метрів. Пожежа сталася на відкритій території.

Нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

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Крім того, ми писали, що у Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалася. На місці події виявили тіло молодої жінки.

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