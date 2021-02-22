Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малим

В одній зі шкіл Київської області записали на відео розправу над дитиною і реакцію вчителя

На Київщині учні старших класів підхопили малого та впустили на підлогу. Той вдарився головою. Учитель бачив, але не втрутився. Що сталося в школі насправді, з'ясувала журналістка "Сьогодні" Ганна Безугла.

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Під крики "давай-давай" старші хлопці підхоплюють п'ятикласника за руки та ноги, починають чимдуж розгойдувати, і зрештою той падає головою на підлогу. Лише тоді до хлопця неквапливо підходить вчитель фізкультури, який за усім цим просто спостерігав. Таке відео опублікували у Мережі.

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Причиною такої поведінки старшокласників нібито стало те, що учень 5-го класу дражнився, вимикаючи світло у спортзалі, де вони займалися. Чому вчитель не намагався завадити розправі, знімальна група намагалась з'ясувати у школі, але туди журналістів не пустили через карантин, а директорка так і не вийшла.

Згодом дізналися: у школі саме засідає комісія управління освіти. Спілкуються з учнями та педагогами і до кінця тижня вирішать, чи працюватиме фізрук.

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Діти про свого вчителя відгукуються добре. А що не завадив старшокласникам поквитатися із молодшим, то, мовляв – просто не встиг.

"Дуже добре поводився з дітьми, нікого не ображає, навчив багато чому. Ну як він за одну секунду втрутитися, нічого би не встиг зробити", – кажуть учні. Педагога називають суворим, але справедливим.

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Після того, як відео інциденту набуло розголосу, педагогу стало зле. Нині він на лікарняному. Та й від уроків його усунули, поки триває розслідування комісії. Там кажуть, не виключене і звільнення.

Сам Володимр Паламарчук від коментарів "Сьогодні" утримується.

"Жодних коментарів, тому що мені не можна тепер переживати. У мене тиск піднявся будь здоровий", – каже вчитель телефоном.

З учнем, який постраждав, усе гаразд. Він уже відвідує заняття.

Відео: Сьогодні

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